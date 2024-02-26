Селена Гомес поразила выбором платья на кинопремии SAG Awards: роскошный выход

Актриса и певица Селена Гомес поразила всех своим роскошным образом на премии SAG Awards. Знаменитость надела белоснежное платье, которое подчеркивало ее формы.

В субботу, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась кинопремия SAG Awards, которую посетили немало знаменитостей. Гостей, звезд и даже фотографов удивил выход Селены Гомес.

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Образ актрисы на SAG Awards

31-летняя звезда решила выбрать для себя обычное белое платье на бретельках. Его особенностью были пайетки, которые полностью украшали все платье. Наряд на бретельках также был украшен шлейфом, поэтому выход Селены Гомес сравнивали с платьем невесты.

Нежное платье знаменитость приобрела от бренда Versace, креативным директором которого является сестра основателя бренда Донателла Версаче. Свой выход Селена дополнила серьгами-кольцами от Messika White. Такие украшения были в моде в нулевых, впрочем звезда таки решила надеть заметные серьги.

Волосы актриса зачесала назад, поэтому они спадали по плечам объемными локонами. Стоит отметить, что украшения и прическа подобраны не просто так. Оказывается, Селена решила передать своим образом стиль супермодели 90-х Синди Кроуфорд.

В сети появилось видео, на котором Селена Гомес мило общается и обнимается с Риз Уизерспун, которая сияла на премии в красном платье.

Последние выходы знаменитостей