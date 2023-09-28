Викот Бардо – хит этой осени: подборка актуальных образов

Знаменитости этого сезона сфокусировались на выкоте Бардо. Популяризированный в 1960-х годах тип декольте возвращается в моду.

Теперь он был замечен на подиумах сезона осень-зима 2023/2024. Дизайнеры использовали его на топах, платьях и костюмах.

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После появления Кейт Миддлтон в черно-белом платье с таким выкатом на Каннском кинофестивале 2022 количество поисковых запросов по этой тенденции возросло на 263%.

Этот тренд полюбили многие знаменитости. Белые платья в стиле девяностых появились в гардеробах Эльзы Госк и Риты Оры, красные топы – у Дуа Липы, а помпезная вечерняя модель – у Тины Кунаки. Выкот Бардо демонстрировала на себе даже Гейли Бибер.

Именно на этот французский тренд делают ставку многие звездные девушки. Постарайтесь вписать самую романтичную тенденцию осени в свой гардероб. Рита Ора надела белое платье и завершила многоярусным колье и массивными браслетами. Кендалл Дженнер примерила обжатое платье и зачесала волосы в хвост.

Выбирайте для себя лонгслив с вырезом, который сможете соединить с базовыми джинсами, брюками палаццо или кожаной юбкой меди.