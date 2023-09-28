Тепер він був помічений на подіумах сезону осінь-зима 2023/2024. Дизайнери використовували його на топах, сукнях та костюмах.

Читайте також Як виглядають найпопулярніші кросівки 2023 року: вони є в гардеробі у кожної модниці

Після появи Кейт Міддлтон в чорно-білій сукні із таким викотом на Каннському кінофестивалі 2022 року кількість пошукових запитів щодо цієї тенденції зросла на 263%.

Цей тренд опанували багато знаменитостей. Білі сукні в стилі дев’яностих зʼявилися в гардеробах Ельзи Госк та Ріти Ори, червоні топи – у Дуа Ліпи, а помпезна вечірня модель – у Тіни Кунакі. Викот Бардо демонструвала на собі навіть Гейлі Бібер.

Саме на цей французький тренд роблять ставку багато зіркових дівчат. Постарайтеся вписати найромантичнішу тенденцію осені у свій гардероб. Ріта Ора одягнула білу сукню та довершила багатоярусним кольє та масивними браслетами. Кендалл Дженнер приміряла обтислу сукню та зачесала волосся в хвіст.

Обирайте для себе лонгслів з вирізом, який зможете поєднати з базовими джинсами, штанами палаццо чи шкіряною спідницею міді.