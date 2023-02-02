Лаймовый – самый модный оттенок весенне-летнего сезона: подборка образов

В ходе презентации коллекции весенне-летнего сезона можно легко проследить тенденции. Среди цветов больше всего бросился в глаза лаймовый оттенок. Его бренды представили больше всего в своих вещах, поэтому очевидно, что лаймового в теплое время года будет очень много.

В новом сезоне дизайнеры советуют завести в своем гардеробе хотя бы одну вещь лаймового оттенка – от классической футболки до эффектных брюк или сумки.

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Если раньше в моде был зеленый цвет, и его уже было слишком много, то в весенне-летнем сезоне дизайнеры решили порадовать модниц лаймовым оттенком.

Если присмотреться к коллекциям Fendi и Victoria Beckham, то сразу становится ясно, что яркие всплески лайма станут главным украшением этой весной.

Креативный директор Fendi Ким Джонс представил полупрозрачные платья с яркими деталями для летней погоды, а вот британская дизайнер презентовала элегантные платья с черными ботфортами-чулками, которые можно примерить уже в марте.

И хотя институт цвета Pantone спрогнозировал главным цветом года малиновый, зеленый и его оттенок имеют значительное преимущество. Не ограничивайте свой наряд несколькими вещами лаймового оттенка. Выбирайте яркие корсеты, жакеты, костюмы, блузки и рубашки. Образы в лаймовом оттенке скоро будут носить все ведущие it-girls.



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue



Лаймовый – трендовый цвет нового сезона / Фото с Vogue

Уже сейчас шведская модель Эльза Госка отправилась на отдых в актуальном оттенке нового сезона. Она примеряла светло-лаймовое платье с сумкой.

А вот Жюли Феррери уже активно носит лаймовый свитер и даже сочетает его с вельветовыми брюками того же оттенка.