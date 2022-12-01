6 зимних аксессуаров, которые пригодятся вам в декабре: модная подборка

Аксессуары необходимы, если вы хотите создать стильный и интересный образ зимой. Аксессуары для улицы в холодное время года особенно актуальны, поскольку помогают нам справиться с холодом, а заодно придают образу завершенности.

Fashion 24 подготовил для вас 6 важных зимних вещей, которые помогут сделать образ стильным и комфортным во время ношения. Холодное время года – это не повод ходить весь сезон только в пуховике и шапке. Следует разнообразить свой выход аксессуарами, которые добавят аутфиту особой изюминки.

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Шапка бини

Шапка Бини – самая популярная модель шапки среди молодежи. Такой шапкой можно довершить образы с любой верхней одеждой – пуховиком, дубленкой, шубой. Особенно популярны шапки в классических цветах – белом, черном или коричневом. Впрочем, чтобы разбавить ваш образ, воспользуйтесь яркими шапками. Такие шапки достаточно удобны в носке, потому можете приобрести на сезон несколько единиц.

Пушистые наушники

Инфлюэсеры возвращают моду на пушистые наушники. В сети все больше встречаются образы с меховыми наушниками, которыми модницы дополняют свои дубленки и короткие шубки. В этом году актуальны наушники под цвет верхней одежды. Если у вас коричневая дубленка – выбирайте аксессуар коричневого материала, если вы носите молочную шубу – то делайте ставку на оттенки белого.

Панама

Панама не теряет своей актуальности в холодное время года. Панамы из овчины удачно дополняют шубы и пуховики. Этот головной убор становится таким же востребованным, как и шапки. Этой зимой вы можете выбирать минималистичные панамы, или выбирать объемные пушистые изделия, которые в последнее время активно носит Меган Фокс.

Перчатки

Без варежек в минусовую температуру нам просто не обойтись, поэтому подбирайте изделия под цвет вашей верхней одежды или под цвет шапки. На холодное время года выбирайте перчатки из шерсти или трикотажа.

Балаклава

Балаклава – трендовый головной убор на зиму. Выбирайте этот необычный аксессуар к своим образам, чтобы иметь стильный и трендовый образ. Делайте ставку на насыщенные яркие цвета или нейтральные изделия, которые довершат вашу верхнюю одежду.

Шарф

Шарф не только довершит вашу верхнюю одежду, но и согреет в холодный день. Шарф делает образ более объемным, интересным, сложным (при правильной стилизации). Также шарф может создавать дополнительную вертикаль, которая "вытягивает" силуэт (т.е. делает нас визуально более стройными/высшими).