Несколько дней назад светская львица Ким Кардашян пришла на гала-концерт Baby2Baby в Лос-Анджелесе, собирающем миллионы долларов для детей из малообеспеченных семей.

Читайте также Главный цвет осени – лазурный: как его носят знаменитости

Знаменитость выбрала для столь важного события роскошное розовое платье, вдохновляясь образом куклы Барби. Знаменитость примеряла на себе платье из коллекции Balenciaga весна-лето 2022/2023. Очень редко американская знаменитость уклоняется от своего фирменного гламура и одевает что-то девичье и романтическое. Ким захотела примерить на себе наряды в стиле barbiecore.



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue

Barbiecore – эстетика, отсылающая к стилю популярной куклы Барби. В основе этой тенденции лежит любовь к розовым оттенкам – от яркой фуксии до пастельной цветовой гаммы. Розовый цвет с ног до головы – тренд сезона.

Зендая, Лиззо, Марго Робби, Меган Фокс и Ким Кардашьян уже примерили популярный оттенок на себе, а дизайнеры представили стиль barbiecore в новых коллекциях осень-зима 2022/2023.

Carolina Hererra представили нежно-розовое платье с несколькими большими бантами, Blumarine – эластичное платье из велюра со сложениями, а Versace – сексуальный образ в будуарном стиле.

А вот Пьерпаоло Пиччоли посвятил половину своей коллекции насыщенному розовому цвету, специально разработавшему с Институтом цвета Pantone, получив название оттенка PP Pink.



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на осенне-зимний сезон / Фото с Vogue