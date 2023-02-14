Что будут носить француженки весной: лучшие вещи, которые нужно приобрести к своему гардеробу

До весны осталось совсем немного, так что француженки снова наденут свои любимые вещи, которые входят в их капсульный гардероб. Какие наряды будут носить парижанки уже совсем скоро – читайте в материале.

Безусловно, француженкам можно петь оды. Они обожают одежду простого кроя, натуральные цвета, дорогие ткани и аксессуары, а их стиль подражают тысячам модниц со всего мира.

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Стиль француженок держится на трех китах – это универсальность, простота и элегантность. Именно они считаются воплощением женского шарма. Обычно парижанки предпочитают одежду простого кроя, которую можно легко соединить в разных комплектах.

Основная составляющая гардероба француженок – базовые вещи. Их базовые джинсы, беловая футболка, жакет, лоферы и сумка спасут любую ситуацию. Кроме того, в арсенале безоговорочных вещей парижанок есть еще несколько элементов гардероба, без которого они не могут обойтись.

Кардиган

Француженки обожают кардиганы. Они занимают особое место в их гардеробе и чаще всего дополняют образы с базовыми джинсами, балетками и белой футболкой.

Берет

Трудно себе представить француженку без головного убора – берета. Модные девушки любят дополнять беретом твидовые костюмы, тренчи и пальто.

Высокие сапоги

Француженки обожают сапоги на каблуке. Ими они дополняют свои романтические образы, состоящие из эффектных блузок с бантами или платьев в цветочный принт.

Тренч

Тренчи – неизменная верхняя одежда француженок в теплое время года. Ими они довершают свои самые простые и лаконичные образы, и при этом остаются выглядеть неотразимо.

Свитер в полоску

Если в мире бум на свитере с полоской уже прошел, то для француженок такая вещь – это классика. Чаще всего они выбирают вещи в черную и белую полоску, но иногда делают ставку и на другие цвета.