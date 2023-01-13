Топ-4 свитера на зиму, без которых вам не обойтись: стильная подборка

И хотя половина зимы уже позади, нас еще ждет немало холодных дней, так что свитер обязательно должен быть в гардеробе. Свитер зимой – едва ли не основной элемент гардероба, который согревает и дарит комфорт.

Какие бы ни были комфортные и удобные свитера, девушкам важно, чтобы он был стильным. Обычно наши зимние аутфиты состоят из базовых джинсов и свитера, поэтому важно, чтобы он был трендовым и дополнял любой низ – из джинсов, брюк, лосинов или юбки.

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Какие свитера остаются популярными и выбирают этой зимой инфлюэнсеры – читайте дальше.

На молнии

Свитера на молнии есть в гардеробе всех знаменитостей и инфлюэнсеров. Трендовые изделия с воротником так полюбились всем, что их популярность не угасает уже несколько сезонов. Выбирайте однотонные изделия пастельных и классических тонов или делайте ставку на цвет и примерьте яркий свитер. Любой вариант будет смотреться стильно и модно.

Вязаные

Ни одна зима не обходится без стильного вязаного свитера. Если вы хотите создать базовые и стильные аутфиты, выбирайте однотонные классические или яркие цвета, которые сможете легко соединить с черным низом.

С горловиной

Свитер с высоким воротником идеально подходит для холодного времени года. Они отлично подходят под шубы и дубленки, поскольку заменяют своей горловиной теплый шарф.

В полоску

Светров в полоску сейчас очень много. Дизайнеры представили разнообразные силуэты с разными ширинами полосами. Выбирайте черные свитера в белые полоски или наоборот. С такими свитерами хорошо стилизуются жакеты оверсайза.