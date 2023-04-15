Костюмные в полоску и парашюты на шнуровке: самые популярные брюки весны 2023

Современные девушки выбирают штаны не только для праздничных выходов, но и каждый день. Если вы следите за известными инфлюэнсерами, то могли заметить, что штаны они используют в своих образах очень часто. Дизайнеры представили большое разнообразие изделий, так что вам будет из чего выбрать.

Модницам следует знать обо всех трендах, которые в этом году на пике популярности, пишет 24 канал. Мы уже рассказывали вам о модных штанах, впрочем моделей настолько много, что расскажем о еще нескольких интересных изделиях, которые точно станут хорошей инвестицией в ваш гардероб этого сезона.

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Joggers

Джогеры – это отличные брюки для тех, кто любит удобство и комфорт. Выбирайте брюки в сером, черном или графитовом цвете, которые сейчас так популярны.



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest

Pinstripe

Вы уже заметили, что звезды начали все чаще одевать костюмные брюки в полоску, которые сочетают с жилетами, базовыми белыми футболками и лонгсливами, а еще удлиненная штанина эффектно смотрится с кроссовками на тонкой подошве.



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest

Cargo

Брюки карго занимают топовую позицию среди модных трендов на весенне-летний сезон. Эти брюки свободного кроя с объемными карманами выглядят мегастильно и интересно в сочетании с обувью на каблуке и кроссовках.



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest

Парашюты на шнуровке внизу

Вместе с появлением на fashion-арене брюк карго, в моду вошли брюки-парашюты со шнуровкой внизу. Носите их со стильными головными уборами – бейсболкой, панамой и банданой.



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest



Трендовые штаны на весну 2023 / Фото из Pinterest