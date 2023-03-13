Гости Оскара зажгли красную дорожку "голыми" платьями: как выглядят откровенные образы

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе отгремела церемония Оскар. Каждая знаменитость поражала гостей своими образами. Место нашлось и "голым" платьям, которые сейчас популярны.

Своими откровенными платьями на afterparty Оскара поражали Алессандра Амбросио, Кара Делевинь, Сиара, Эшли Грэм, Эмили Ратажковски и другие.

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Издание Vanity Fair после основной церемонии Оскара пригласило к себе на вечеринку большое количество селебретиза. Платья из полупрозрачной ткани в этом году очень популярны, так что знаменитости охотно вышли к фотографам покрасоваться образами и показать свою роскошную фигуру.

Эмили Ротажковски надела прозрачное платье-сетку от бренда Feben. Платье на длинный рукав было расшито блестками и обнажало тело модели.

Киноактриса Оливия Уайлд обнажила тело благодаря кожаному бюстгальтеру и молочному платью на длинный рукав.

Алессандра Амбросио одела платье серебристого оттенка с кружевом, которое подчеркнуло ее подтянутое тело и пресс.

Певица Сиара вышла в откровенном платье в сеточку, которое она довершила бархатными перчатками черного цвета.

Британская модель Кара Делевинь примеряла роскошное платье молочного оттенка, которое подчеркивало ее бюст и обнажало верхнюю часть тела.

Модель Plus size Эшли Грэм надела черное белье, поверх которого примеряло красное платье из прозрачного материала.

Не обошлась вечеринка Оскара и без беременной Рианны, обнажившей свой живот в мятном платье.