Гості Оскара запалили червону доріжку "голими" сукнями: як виглядають відверті образи

У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія Оскар. Кожна знаменитість вражала гостей своїми образами. Місце знайшлося і "голим" сукням, які зараз є популярними.

Своїми відвертими сукнями на afterparty Оскара вражали Алессандра Амбросіо, Кара Делевінь, Сіара, Ешлі Грем, Емілі Ратажковскі та інші.

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Видання Vanity Fair після основної церемонії Оскара запросило до себе на вечірку велику кількість селебретіз. Сукні з напівпрозорої тканини цього року дуже популярні, тож знаменитості залюбки вийшли до фотографів покрасуватися образами та показати свою розкішну фігуру.

Емілі Ратажковскі одягнула прозору сукню-сітку від бренду Feben. Сукня на довгий рукав була розшита блискітками та оголювала тіло моделі.

Кіноакторка Олівія Вайлд оголила тіло завдяки шкіряному бюстгальтеру та молочній сукні на довгий рукав.

Алессандра Амбросіо одягнула сукню сріблястого відтінку з мереживом, яка підкреслила її підтягнуте тіло і прес.

Співачка Сіара вийшла у відвертій сукні в сіточку, яку вона довершила оксамитовими рукавицями чорного кольору.

Британська модель Кара Делевінь приміряла розкішну сукню молочного відтінку, яка підкреслювала її бюст та оголювала верхню частину тіла.

Модель Plus size Ешлі Грем одягнула чорну білизну, поверх якої приміряла червону сукню з прозорого матеріалу.

Не обійшлася вечірка Оскара і без вагітної Ріанни, яка оголила свій живіт у м’ятній сукні.