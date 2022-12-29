5 самых модных вещей зимы, от которых вы будете в восторге

Наш зимний гардероб каждый раз становится интереснее благодаря модным вещам, без которых уже невозможно представить наш образ. Что интересного предложили дизайнеры в этом сезоне – читайте дальше.

Если вы еще находитесь в поиске стильных вещей на зиму и не знаете, какой наряд добавить к вашему привычному гардеробу – советуем обратить внимание на подборку модных вещей, особенно популярных этой зимой.

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Эти наряды представили дизайнеры во время осенне-зимней коллекции 2022-23. Вы можете выбрать эти вещи, как основу для вашего аутфита, или использовать ее как акцентную деталь.

Яркая экошуба

Шубы из искусственного меха стильны и экологичны, а еще вы будете себя чувствовать в них тепло и комфортно. В этом сезоне дизайнеры решили добавить немного цветов и использовали самые яркие оттенки для верхней одежды. Особого внимания заслуживают шубы лимонного оттенка, заполонившие все подиумы.



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle

Свитер

Если лето невозможно представить без футболок, то зиму без свитеров. Они подходят к любому низу: джинсам, брюкам, лосинам и юбкам. Советуем вам приобрести в этом сезоне тёплый свитер с горловиной, который согреет от минусовой температуры.



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle

Платье-водолазка

Трикотажные платья все еще не теряют своей актуальности, впрочем в этом году модны платья с горловиной. Невероятно стильно смотрится платье длины макси прямого кроя.



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle

Кожаные штаны

Брюки из экокожи на флисе снова остаются востребованными модницами. С кожаными брюками можно составить базовый образ с лонгсливом и жакетом или total look с водолазкой и черной обувью.



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle

Балаклава

Этой зимой балаклавы могут стать самым популярным головным убором. Сначала нам балаклава казалась необычной, но теперь ее все полюбили.



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle



Трендовые вещи на зиму из новых коллекций дизайнеров / Фото из Elle