Якщо ви ще перебуваєте в пошуку стильних речей на зиму та не знаєте, яке вбрання додати до вашого звичного гардероба – радимо звернути увагу на добірку модних речей, які особливо популярні цієї зими.

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Це вбрання представили дизайнери під час осінньо-зимової колекції 2022-23. Ви можете обрати ці речі, як основу до свого аутфіту, або використати її як акцентну деталь.

Яскрава екошуба

Шуби зі штучного хутра є стильними та екологічними, а ще ви будете себе почувати в них тепло і комфортно. Цього сезону дизайнери вирішили додати трохи кольорів, тож використали найяскравіші відтінки для верхнього одягу. Особливої уваги заслуговують шуби лимонного відтінку, які заполонили всі подіуми.



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle

Светр

Якщо літо неможливо уявити без футболок, то зиму – без светрів. Вони пасують до будь-якого низу: джинсів, штанів, лосинів та спідниць. Радимо вам придбати в цьому сезоні теплий светр з горловиною, який зігріє від мінусової температури.



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle

Сукня-водолазка

Трикотажні сукні все ще не втрачають своєї актуальності, втім цього року модними є сукні з горловиною. Неймовірно стильно виглядає сукня довжини максі прямого крою.



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle

Шкіряні штани

Штани з екошкіри на флісі знову залишаються затребуваними модницями. Зі шкіряними штанами можна скласти базовий образ з лонгслівом та жакетом або total look з водолазкою та чорним взуттям.



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle

Балаклава

Цієї зими балаклави мають всі шанси стати найпопулярнішим головним убором. Спочатку нам балаклава здавалася незвичною, але тепер її полюбили всі.



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle



Трендові речі на зиму з нових колекцій дизайнерів / Фото з Elle