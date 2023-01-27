При покупке сумки вы делаете инвестицию на несколько сезонов, поэтому важно подбирать то, что подойдет вам к вашим ежедневным образам и не будет стоять долго в шкафу.

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Каждый образ, который мы создаем – классический, кэжуальный, или даже спортивный, нуждается в аксессуарах. Вот почему очень важно дополнять их сумками. Какие изделия будут в моде в 2023 году и что сможет удачно дополнить ваши тренчи, пальто и куртки – смотрите в подборке.

Светлые и яркие сумки

Все сумки в 2023 году распространяют тенденцию на светлые и яркие сумки. К монохромным образам классического цвета подойдут яркие аксессуары, которые смогут удачно разбавить образ.

Крафтовый дизайн

Эксклюзивные сумки будут особенно модны в этом году. Такой аксессуар заменит соломенные сумки, которые были в моде несколько сезонов. В моде будут сумки-корзины и крафтовые шоперы.

Винтаж

Многие бренды любят возвращать в моду свои старые модели. В моде будут не только раритетные аксессуары, но и изделия, бренды по-новому переосмыслившие.

Полумесяц

Сумка в форме полумесяца снова возвращается в моду. Выбирайте стильные модели из экокожи, которые будут подходить к вашим выходам.

Макси размер

Большая сумка – всегда хорошая альтернатива базовому аксессуару, который есть в гардеробе каждой девушки. В сумку размера макси вы сможете поместить не только самые необходимые вещи, но и ноутбук и книги.

Металлическая фурнитура

Цепи на сумках обрели свою популярность еще несколько сезонов назад, но до сих пор не теряют своей актуальности. Выбирайте сумки с цепочками, которые смотрятся как декор.