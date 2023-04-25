В центре внимания – модные платья на лето: безупречные примеры

И хоть сейчас весна, впрочем, уже понемногу можно готовиться к летнему сезону и рассматривать стильные платья, которые мы будем носить в солнечную погоду. Какие силуэты на цвета будут в тренде в 2023 году – смотрите дальше.

Платье помогает нам моментально создать роскошный образ без лишних усилий, пишет 24 канал. Все, что нам нужно – надеть платье, подобрать обувь и добавить несколько аксессуаров.

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С наступлением настоящего тепла платьев в нашем гардеробе появится больше, поэтому рассказываем, на какие именно нужно обратить внимание. Каждый год дизайнеры экспериментируют с фасонами, оттенками и тканями. В этом сезоне в моде будут платья с оборками, кружевом длины макси и без бретелек.

С оборками

Невесомые оборки и рюши – хит лета 2023 года. Этот романтический декор появился во многих коллекциях брендов – от смелых мини до эффектных макси. Выбирайте однотонные платья с рюшами, или делайте ставку на цветочный мотив.



Актуальные платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на весенний сезон / Фото с Vogue

С кружевом

Платье с кружевом помогает не только сохранить комфорт в жару, но и придает женственному и элегантному виду. Уже даже сейчас можете принимать такое платье и носить, как Кендалл Дженнер – с черными колготками и туфлями.



Актуальные платья на весенний сезон / Фото с Instagram

Макси

Вы уже, наверное, заметили тенденцию на юбке длины макси, так что платья нисколько не отстают от этого тренда. Летом примеряйте платья из любого материала – главное, чтобы они были длинными и прикрывали вашу обувь.



Актуальные платья на весенний сезон / Фото с Instagram

Бюстье

Платья без бретелек выглядят элегантно, нежно и изысканно. Они прекрасно подходят в летнее время, так что делайте ставку только на любимую длину и цвет, а за все остальное будет отвечать ваше платье. Не забывайте об аксессуарах, чтобы выглядеть роскошно.



Актуальные платья на весенний сезон / Фото из Pinterest