Сукня допомагає нам вмить створити розкішний образ без зайвих зусиль, пише 24 канал. Все, що нам потрібно – одягнути плаття, підібрати взуття та додати кілька аксесуарів.

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З настанням справжнього тепла суконь у нашому гардеробі з’явиться дедалі більше, тому розповідаємо, на які саме треба звернути увагу. Кожного року дизайнери експериментують з фасонами, відтінками і тканинами. У цьому сезоні в моді будуть сукні з оборками, мереживом довжини максі та без бретелей.

З оборками

Невагомі оборки та рюші – хіт літа 2023. Цей романтичний декор з’явився у багатьох колекціях брендів – від сміливих міні до ефектних максі. Обирайте однотонні сукні з рюшами, або ж робіть ставку на квітковий мотив.



Актуальні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue



Актуальні сукні на весняний сезон / Фото з Vogue

З мереживом

Сукня з мереживом допомагає не лише зберегти комфорт у спеку, але й додає жіночного та елегантного вигляду. Вже навіть зараз можете брати таку сукню до уваги та носити, як Кендалл Дженнер – з чорними колготками і туфлями.



Актуальні сукні на весняний сезон / Фото з Instagram

Максі

Ви вже, мабуть, помітили тенденцію на спідниці довжини максі, тож сукні аніскільки не відстають від цього тренду. Влітку приміряйте плаття з будь-якого матеріалу – головне, щоб вони були довгими та прикривали ваше взуття.



Актуальні сукні на весняний сезон / Фото з Instagram

Бюстьє

Сукні без бретелей виглядають елегантно, ніжно та вишукано. Вони чудово підходять в літню пору, тож робіть ставку лише на улюблену довжину і колір, а за все решта відповідатиме ваше плаття. Не забувайте про аксесуари, щоб мати розкішний вигляд.



Актуальні сукні на весняний сезон / Фото з Pinterest