Эффектные и стильные: как выглядят самые модные кроссовки 2023 года

Кроссовки – универсальная обувь, которая есть в гардеробе каждой девушки. Без них мы просто не представляем своих ежедневных выходов и комфортных прогулок. Какие кроссовки будут в моде в 2023 году – смотрите дальше.

2023 год удивит всех своими моделями кроссовок даже самых ярых фанаток сникерсов. На смену классическим белым кедам приходят кроссовки в ретро-стиле, а также футуристические варианты.

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В новом году появятся 5 моделей кроссовок, которые будут носить все трендсеттеры, так что внимательнее присмотритесь, какими моделями вам захочется пополнить свой гардероб.

Ретро

Легендарная модель кроссовок Adidas Samba из мягкой кожи на резиновой подошве еще с лета 2022 года начали носить все мировые знаменитости. Такие кроссовки имеет в своем гардеробе Кендалл Дженнер, Эмили Ратажковски, Кайя Гербер и многие другие. Именно эти кроссовки занимают первое место в трендах на 2023 год.

New Balance 550

Модель кроссовок New Balance 550 снова возвращается в моду. Эта обувь приобрела определенную популярность в 2021 году, впрочем, уже в новом году они станут комфортной и универсальной моделью, которой можно будет дополнить любые кэжуальные образы.

Грубый спорт

В моду возвращаются кроссовки для пешего туризма. Кроссовки, которые разработали для продолжительного похода в горы, перекочевали из магазинов снаряжение для походов и туризма на полки модных магазинов. В 2023 году эта модель кроссовок поможет создать образ, в котором будет совмещаться мода и спорт.

Футуристика

В 2023 году футуризм будет набирать новые обороты. Коллекции брендов пополнились неоновыми оттенками и космическим серебром, которые будут в тренде в течение сезонов нового года.

Классическая простота

Простые белые кроссовки Air Force – еще один тренд 2023 года. Эта модель является одной из самых культовых, разработана около 40 лет назад и до сих пор не теряет своей актуальности. Сейчас эта модель кроссовок является неотъемлемой частью модного гардероба современной модницы.