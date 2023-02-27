Эстетика русалок, карго и деним: как выглядят модные юбки весны

Хотя мы все привыкли носить джинсы и брюки, юбки также будут занимать ведущее место в нашем гардеробе. Какие изделия будут самыми популярными в новом сезоне – читайте дальше.

Юбки имеют множество вариаций: от ультракоротких до длинных, от кожаных до трикотажных и от "карандашей" до "баллонов".

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Чтобы узнать, какие юбки будут в моде этого сезона, присмотритесь к главным трендам 2023 года.

Длина макси

В этом году в моде максиюбки во всех возможных фактурах, материалах и формах. Самыми популярными считаются юбки из атласа и денима. Впрочем, о мини-юбке забывать не стоит, поскольку они все еще остаются актуальными.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle

Низкая посадка

Низкая посадка в юбках постепенно начинает укреплять свои позиции. В новом сезоне они будут очень актуальны – речь идет о мини, макси и мидиюбке.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle

Деним

Деним – это один из самых горячих трендов 2023 года. Актуальными в новом сезоне будут рубашки, куртки и джинсы, а вместе с тем – юбки.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle

Карго

Брюки карго в этом году – одни из самых популярных. Они принадлежат к милитари-эстетике, широко представленной на подиумах. Теперь большие карманы, необходимые британским военным, перенеслись на подиумы.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle

С разрезом на ноге

Разрезы на ноге очень популярны в этом сезоне, поэтому уверенно можете выбирать с разрезами юбки из денима или трикотажа.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle

Эстетика русалок

Среди актуальной эстетики этого сезона оказалась "эстетика русалок" – mermaidcore, для которой характерны юбки, напоминающие хвост русалки.



Трендовые юбки 2023 года / Фото с Elle