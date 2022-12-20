9 самых важных вещей на зиму, без которых вам не обойтись: актуальные образы

Все мы привыкли запасаться на зиму базовыми вещами, такими как пуховик, лосины, теплая обувь и шапка, впрочем, в холодное время года можно создать немало стильных образов благодаря более интересным элементам гардероба.

Начните свою подготовку к созданию стильных образов из теплых вещей. Чтобы вы смогли примерить стильные вещи и не замерзнуть в них, обратите внимание на термобелье, которое не даст вам замерзнуть при отрицательной температуре.

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Зимой лучше всего греет многослойную одежду, так что вам нужно запастись теплыми свитерами. Стельки для обуви из овчины помогут вам ощущать ноги в тепле.

Помимо важных базовых вещей, добавьте в свой гардероб эффектные элементы гардероба, которые обеспечат вам роскошный зимний look. Украинская стилистка определила в своем инстаграмм-профиле 9 важнейших вещей, которые модницам стоит приобрести в этом сезоне.

Пуховик – неизменная вещь в сильные морозы. Можете оставить свое внимание на коротких моделях, или же сделать акцент на верхней одежде макси длины.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Цветной свитер – хорошая освежающая деталь в вашем аутфите. Он может быть акцентной деталью, поэтому его следует разбавить базовыми джинсами в голубом или черном цвете.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Шерстяные брюки – теплая, удобная и стильная вещь, которая дополнит ваши водолазки, лонгсливы, блузы и жакеты с кардиганами.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Юбка макси настолько сильно стала популярной осенью, что уверенно перекочевала и в зимний гардероб.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Светлые джинсы очень хорошо освежают любой образ, поэтому они обязательно должны быть в вашем гардеробе.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Угги – обувь, которая сейчас на пике популярности, особенно короткие модели, которые носят модницы с лосинами и белыми носками.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Длинный и теплый шарф – неизменная вещь для холодного времени года. Шарф обеспечит вам тепло и подарит уют.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Кожаные брюки можно носить не только в демисезонный период, но и зимой. Все что вам нужно – надеть под низ теплые колготки или лосины.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram

Шапки давно стали не только необходимым головным убором на зиму, но и стильным элементом гардероба. Самая универсальная модель – бини, если же боитесь испортить прическу – выбирайте модный капор.



Стильные вещи на зиму 2022 / Фото с Instagram