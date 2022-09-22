Adidas Samba – самые модные кроссовки осени: их носят все мировые инфлюэнсеры

В этом сезоне безумную популярность приобретают кроссовки Adidas Samba. Они входят в топ самой популярной обуви на осень и даже имеют все шансы не потерять актуальность в 2023 году.

Модель кроссовок Adidas Samba можно заметить в образах знаменитых моделей, пишет 24 канал. Ими дополняет свои образы Кайя Гербер, Белла Хадид, Гейли Бибер, Кендалл Дженне, Эмили Ратажковски и многие другие.

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Эта модель обуви не нова. Ее создали уже давно для функциональности, а не для моды. Кроссовки Adidas Samba представили в 1950-х годах, когда бренд создавал обувь для европейских футболистов с намерением помочь им достичь большего сцепления на поле благодаря липкой подошве кроссовок.

В 1990-х годах эти кроссовки снова возродились, когда их начали носить скейтеры и представители инди в конце нулевых. С тех пор обувь оставалась сдержанной классикой. Их носили школьники или спортсмены, впрочем, на трендовую обувь кроссовки совсем не претендовали.

Все изменилось после того, как обувь стали одевать ведущие it-girls. Белла Хадид известна тем, что из немодных вещей всегда делает модные. После одного случая, когда ее заметили папарации на улице в голубых мешковатых джинсах и черных кроссовках Adidas Samba, на них быстро начали обращать внимание. Стоят кроссовки от бренда Adidas 75 долларов (3000 гривен).



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram

В кроссовках от известной марки появлялась перед объективами папарацци барбадосская певица Рианна, впрочем, молодая мамочка образа белую модель с черными полосками и подошвой.



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram



Трендовые кроссовки Adidas Samba / Фото с Instagram