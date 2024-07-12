Классическая голубая рубашка является универсальным элементом гардероба. Это некая определенная база, которая сочетается с любыми вещами. Если белая рубашка может выглядеть несколько офисной, то уже голубой наряд более расслабленный. Голубой вызывает ассоциации с отдыхом и сможет поднять настроение.

Читайте также Самая трендовая одежда сезона: топ-7 вещей, которые надо иметь в своем гардеробе

Стилизовать такую рубашку можно по-разному, поскольку она хорошо подходит к купальнику, к любимым джинсам, шелковой юбке или платью кроше.

С чем носить голубую рубашку

Самым большим источником вдохновения являются fashion-блогеры, которые на своем примере демонстрируют, как надо стильно носить образ. Советуем попробовать этим летом total-look в голубом оттенке. Сочетание вещей одного цвета всегда выглядело дорого. Это могут быть костюмы из рубашки и шорт из льна или рубашка с брюками из шелка.

Летом также актуальна полоска, а в голубом цвете она сразу создаст морскую эстетику, которую мы так любим в жаркое время.

Стилизовать рубашку на каждый день можно с джинсами разных цветов и фасонов, с шортами-бермудами, велосипедками, длинной юбкой, топами и базовыми футболками и майками. Чтобы сделать образ интересным – добавляйте массивные украшения, солнцезащитные очки и яркую обувь.



Стильные образы с голубой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с голубой рубашкой / Фото Pinterest



Стильные образы с голубой рубашкой / Фото Pinterest



Красивые образы с голубой рубашкой / Фото Pinterest



Стильные образы с голубой рубашкой / Фото Pinterest

Голубая рубашка летом может стать альтернативой верхней одежде, при необходимости дополнительного наряда в прохладную погоду.

Во всех магазинах сейчас стартовали распродажи, поэтому вы сможете найти для себя вещь по выгодной цене. И даже, если вы приобретете рубашку из новой коллекции – это станет отличной инвестицией в базовый гардероб.