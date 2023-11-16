С чем носить дубленку этой зимой: 3 лучших эффектных образа

Многие обходят дубленки с мыслью, что такой наряд уже не в тренде и его трудно стилизовать. Предлагаем взглянуть на 3 стильных образа, которые изменят ваше мнение.

Погода зимой бывает переменчивой, потому без нескольких вариантов верхней одежды не обойтись. В свой гардероб можно добавить дубленку, которая действительно сможет согреть вас в любую погоду.

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Как стилизовать дубленку

Полосатые блузки и юбка

Полосатый свитер и юбка точно найдутся в вашем гардеробе и будут удачны вместе. К этому наряду лучше подойдет короткая дубленка. Колготки и лоферы удачно завершат аутфит.



С чем носить дубленку / Фото Image

С кожаными брюками

Короткая темно-коричневая дубленка будет безупречно выглядеть в комбинации с кожаными брюками. Кашемировый джемпер и любимые кроссовки сделают аутфит не только стильным, но комфортным.



С чем носить дубленку / Фото Image

Угги

Угги, узкие брюки или леггинсы, белая футболка – то, что создаст еще один успешный look на зиму. Сюда подойдет удлиненная дубленка.



С чем носить дубленку / Фото Image