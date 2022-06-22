Рванули сотни фотографов: Байкова рассказала, как пронесла флаг на Каннский кинофестиваль

Манекенщица Алина Байкова впервые рассказала, как ей удалось, несмотря на запрет символики на красной дорожке Каннского кинофестиваля, таки предстать перед огромной аудиторией с национальным флагом Украины.

Украинская модель из Кропивницкого Алина Байкова, уже долгое время проживающая в США, месяц назад поражала Каннский кинофестиваль своими образами.

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Манекенщица посещала светские мероприятия и вечеринки в эффектном наряде с символическими аксессуарами. Алина делала макияж в голубовато-желтом цвете и дополняла образы сине-желтой лентой.



Алина Байкова в патриотическом образе в Каннах / Фото из инстаграмма



Алина Байкова в патриотическом образе в Каннах / Фото с Insider

На 75-м Каннском кинофестивале многие звезды поддерживали Украину. Красная дорожка просто развевалась сине-желтыми образами. Нас поддержали такие знаменитости как Мила Йовович, Шарлиз Терон, звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че, Тильда Свинтон и многие другие.

Украинская модель Алина Байкова вышла на красную дорожку в роскошном розовом платье с украинским флагом. Это была первая красная дорожка знаменитости в рамках знаменитого кинособытия. К своему платью Алина прикрепила сине-желтую ленту, а в руках держала флаг Украины вопреки запрету организаторов.

"Этот флажок я осторожно сложила и спрятала в лиф платья, поскольку выходить на красную дорожку с украинской символикой было запрещено. И вот, уже приближаясь к финишной прямой, вынула флажок. Я долго решалась на этот шаг, но понимала, что должна максимально использовать свою популярность и свой голос в поддержку Украины. Накануне были волнения и сомнения по поводу такого нарушения правил, но они сразу же исчезли, едва в моих руках появилось сине-желтое знамя – сотни фотографов бросились ко мне!", – рассказала Байкова.



Алина Байкова на красной дорожке Каннах / Фото из инстаграмма

Манекенщица говорит, что очень любит свою страну, а ее сердце разбито из-за того, что переживает Украина последние три месяца.

Может, моя жизнь в США со стороны выглядит гламурно, но внутри я мертва. Да, я продолжаю вести прежний образ жизни, но в нем нет былой радости и удовольствия. Не могу дождаться момента, когда война закончится – невыносимо каждый день смотреть на то, как наш народ страдает и погибает,

– заявила девушка.

Алина Байкова понимает, что таким жестом и поступком, который она совершила в Каннах, может достучаться в мировое общество и не дать умалчивать тему войны в Украине.

Также модель на благотворительном вечере в поддержку Украины в Каннах взяла с собой пачку лент в цветах украинского флага, потом раздавала всем селебритис. Мэй Маск, Мила Йовович, Петра Немцова были очень рады принять их. Сине-желтую ленту захотела прикрепить к платью Белла Хадид, впрочем, у Алины больше не осталось их, поэтому она пообещала встретиться с моделью в США и вручить ей аксессуар лично.



Алина Байкова с Петрой Немцовой / Фото из инстаграмма



Алина Байкова в патриотическом образе в Каннах / Фото из инстаграмма