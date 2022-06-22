Українська модель із Кропивницького Аліна Байкова, яка вже тривалий час мешкає у США, місяць тому вражала Каннський кінофестиваль своїми образами.

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Манекенниця відвідувала світські заходи та вечірки в ефектному вбранні з символічними аксесуарами. Аліна робила макіяж у блакитно-жовтому кольорі та доповнювала образи синьо-жовтою стрічкою.



Аліна Байкова в патріотичному образі в Каннах / Фото з інстаграму



Аліна Байкова в патріотичному образі в Каннах / Фото з Insider

На 75-ому Каннському кінофестивалі чимало зірок підтримували Україну. Червона доріжка просто майоріла синьо-жовтими образами. Нас підтримали такі знаменитості як Міла Йовович, Шарліз Терон, зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че, Тільда Свінтон та багато інших.

Українська модель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку в розкішній рожевій сукні з українським прапором. Це була перша червона доріжка знаменитості в рамках відомої кіноподії. До своєї сукні Аліна прикріпила синьо-жовту стрічку, а в руках тримала прапор України всупереч забороні організаторів.

"Цей прапорець я обережно склала і сховала у ліф сукні, оскільки виходити на червону доріжку з українською символікою було заборонено. І ось, уже наближаючись до фінішної прямої, вийняла прапорець. Я довго наважувалася на цей крок, але розуміла, що маю максимально використати свою популярність і свій голос на підтримку України. Напередодні були хвилювання і сумніви щодо такого порушення правил, але вони одразу ж зникли, ледь у моїх руках з’явився синьо-жовтий прапор – сотні фотографів кинулися до мене!", – розповіла Байкова.



Аліна Байкова на червоній доріжці Каннах / Фото з інстаграму

Манекенниця каже, що дуже любить свою країну, а її серце розбите через те, що переживає Україна останні три місяці.

Може, моє життя в США збоку виглядає гламурно, але всередині я мертва. Так, я продовжую вести колишній спосіб життя, але в ньому немає колишньої радості та задоволення. Не можу дочекатися моменту, коли війна закінчиться – нестерпно щодня дивитися на те, як наш народ страждає та гине,

– заявила дівчина.

Аліна Байкова розуміє, що таким жестом та вчинком, який вона зробила у Каннах, може достукатися до світового суспільства й не дати замовчувати тему війни в Україні.

Також модель на благодійному вечорі на підтримку України в Каннах взяла з собою пачку стрічок у кольорах українського прапора, які потім роздавала всім селебриті. Мей Маск, Міла Йовович, Петра Немцова були дуже раді прийняти їх. Синьо-жовту стрічку захотіла прикріпити до сукні Белла Хадід, втім в Аліни більше не залишилося їх, тож вона пообіцяла зустрітися з моделлю в США та вручити їй аксесуар особисто.



Аліна Байкова з Петрою Немцовою / Фото з інстаграму



Аліна Байкова в патріотичному образі в Каннах / Фото з інстаграму