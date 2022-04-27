Ruslan Baginskiy, The Coat и the KODE: патриотические капсулы брендов, которые помогают ВСУ

Украинские бренды оправившись от первых дней войны, начали работать, чтобы запустить экономику, а заодно – создали стильные вещи в цветах национального флага.

Популярные украинские бренды создали свои капсулы для украинцев. Средства от продаж будут направлены на нужды военных и для всех людей, пострадавших от войны в Украине.

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the KODE

Украинский бренд аксессуаров the KODE представил новую сумку, выполненную в голубовато-желтом цвете. Квадратный аксессуар с тиснением на короткой ручке из натуральной кожи стоит 8600 гривен. Все средства от продаж отправят на помощь Вооруженным Силам Украины.

The Coat

Украинская основательница бренда The Coat Катя Сильченко создала патриотическую обувь. Совместно с итальянскими партнерами NOOVA дизайнер создала кеды с желто-голубыми вставками. Цена обуви – 10 500 гривен. Все вырученные средства будут переданы детям и женщинам, пострадавшим от войны.

Ruslan Baginskiy

Украинский бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цвете с вышитым флагом Украины.

Стоит головной убор от Ruslan Baginskiy 190 долларов (более 5,5 тысячи гривен). Средства, полученные от продажи, дизайнер передаст на нужды украинских защитников в фонд Сергея Притулы.