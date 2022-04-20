Ruslan Baginskiy презентовал патриотический дроп голубовато-желтых бейсболок с флагом Украины

Украинский бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цвете с флагом Украины.

Дизайнер Руслан Багинский решил также поддержать Украину и презентовал популярные головные уборы для весенне-летнего сезона.

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В коллекцию вошла голубая и желтая бейсболка с вышитым флагом Украины. Эти национальные цвета Украины сейчас находятся на пике популярности во всем мире, кто хочет выразить нам свою поддержку благодаря нарядам. "Отдельно синий и желтый – это только цвета, но вместе синий и желтый – символ. Символ свободы, мужества, храбрости и решительности", – говорится в инстаграм-сообщении.

Мы верим, что мода – это инструмент перемен, мода в силах объединить людей и заявлять без слов. Ваш образ может являться заявлением. Будьте храбры, как Украина,

– говорится на сайте бренда.

Стоит головной убор от Ruslan Baginskiy 190 долларов (более 5,5 тысячи гривен). Средства, полученные от продажи, дизайнер передаст на нужды украинских защитников в фонд Сергея Притулы.

"Сейчас пришло время, когда эти два цвета говорят громче, чем могут многие люди. Биколор стал символом не только одного народа, но и разделяемых ценностей", – отмечает Ruslan Baginskiy.

Напомним, в первый день войны львовский основатель бренда Руслан Багинский перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен .

"Мы не поддерживаем войну, но сегодня мир нуждается в нашей защите. Бренд Ruslan Baginskiy сегодня перевел 1 500 000 гривен в фонд "Вернись живым", и я призываю присоединиться. Это наш дом. Эту часть истории тебе не переписать. Слава Украине", – написал дизайнер.