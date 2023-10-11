Рубашка на поясе – модный тренд осени: подборка интересных образов

Если вам хочется выделиться из толпы и выглядеть оригинально, рекомендуем дополнить свой образ рубашкой в клетку. Добавив эту вещь к своему образу, вы точно получите десятки взглядов.

Рубашка – это неотъемлемая часть нашего гардероба, пишет 24 Канал. Летом в моде была белая рубашка, которую мы носили с майками, а в начале осени в тренды вошла голубая и шелковая рубашка.

Читайте также Как стильно носить свитер этой осенью: лучшие образы, которые вы захотите повторить

Но вместе с этим клетчатая рубашка никогда не покидала модные тренды и всегда оставалась актуальной. И если мы раньше носили ее с майками и футболками, то сейчас инфлюэнсеры придумали интересный модный трюк, который благодаря этой рубашке позволяет сделать образ более эффектным.

Надевайте водолазки или лонгсливы с джинсами и любой обувью – от кроссовок до сапог на каблуке и повяжите на поясе клетчатую рубашку. Сверху вы можете одеть классическую кожаную, винтажную куртку или бомбер. Также хорошо смотрятся образы с шортами и юбками с добавлением казаков или сапог.

Выбирайте клетчатую рубашку нейтральных тонов – черно-белую, кофейно-черную или бежево-черную, но также можете завершать аутфиты еще одной классикой – красно-черной рубашкой.

Добавляйте к образу бейсболку или шапку бини, чтобы получить полноценный осенний аутфит. Также вы можете одевать вместо джинсов лосины, которые отлично смотрятся с актуальными уггами мини и белыми носками.



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest