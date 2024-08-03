Streetstyle-звезды и инфлюенсеры уже давно стали примерами для подражания. Модницы со всего мира черпают из инстаграм-аккаунтов стильные образы своих любимых блогеров, чтобы вдохновиться и воплотить их модный замысел в реальность. В частности, любит делиться своими безупречными аутфитами жена Джейсона Стейтема – Рози Хантингтон-Уайтли.

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37-летняя супермодель умеет создавать удивительные образы. В гардеробе Рози собрана вся лучшая база для создания лаконичных образов, поэтому она охотно подбирает элементы гардероба и создает совершенные аутфиты с которыми с радостью делится на своей личной странице в инстаграме. Недавно инфлюенрсерка опубликовала стильный кадр в элегантном и лаконичном наряде.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Уайтли позировала на камеру в белом коротком платье на длинный рукав, которое надела без бюстгальтера. К платью знаменитость подобрала белые босоножки с острым носком и длинными завязками. Сверху Рози примерила легкое серое пальто, которое удачно сочеталось с коротким платьем и загаром.

Знаменитость редко делает прически, впрочем на этот раз предстала перед камерой с длинной косой и массивными серебристыми серьгами. Как всегда, ее образ дополнил безупречный макияж с акцентом на пухлых коричневых губах.

Недавно Рози опубликовала сдержанные и лаконичные образы, которые можно легко примерить летом. Ищите их в нашем материале.