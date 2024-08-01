Как трендово одеться летом: стильные советы от модели Рози Хатнингтон-Уайтли

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых известных моделей, которая любит одеваться в классическом стиле. Такая одежда имеет безупречный пошив, прямые линии и фокусируется на простой элегантности и главное – всегда остается в моде.

Жена актера Джейсона Стейтема умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в стиле и удачно демонстрирует это в своем профиле.

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В своем инстаграме знаменитость опубликовала сдержанные и лаконичные образы, которые можно легко примерить летом.

Образы Рози Хантингтон-Уайтли

Звезда показала интересный образ, который сможет легко повторить любая модница. Рози надела белую майку, которую сочетала с бежевыми брюками.



Эффектные образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Классическое бельевое платье длины миди на тонких бретельках модель решила дополнить стильными черными босоножками на завязках и солнцезащитными очками.



Красивые образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Рози известна своими изысканными образами, поэтому на собственном примере показала, как можно создать нежный образ на основе майки с глубоким вырезом и юбки длины макси.



Эффектные образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Монохромные образы всегда в моде, поэтому британка соединила в своем аутфите черную майку с юбкой, босоножками на тонких ремешках и черным клатчем.



Красивые образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Немного сексуальности своему аутфиту манекенщица решила добавить благодаря кардигану на одной пуговице, юбки длины миди, светлых босоножках и клатче.



Эффектные образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

А вот для кэжуального образа можете выбирать обычную белую футболку, сочетая ее с черными шортами и вьетнамками.



Красивые образы Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Хантингтон-Уайтли известна своей любовью к моде, поэтому знает, как с помощью нескольких акцентов можно удачно совместить образ и создать его безупречным, поэтому можете черпать вдохновение от знаменитой модели для создания собственных аутфитов.