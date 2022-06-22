Рози Гантингтон-Уайтли показала, как выглядела 14 лет назад: архивная фотография

Известная модель Рози Гантингтон-Уайтли поделилась со своей 15-миллионной аудиторией особым кадром. Знаменитость показала, как выглядела в первые годы своей карьеры.

Рози Гантингтон-Уайтли – знаменитая британская супермодель, известный "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret. Жена актера Джейсона Стейтема и мать двоих детей крайне редко делится ценными семейными фотографиями или своими архивными кадрами, впрочем, на этот раз инфлюэнсерша порадовала фанатов эксклюзивным фотоснимком.

Читайте также Члены королевских семей 13 раз одели одинаковую одежду: впечатляющее фотосравнение

Рози опубликовала две фотографии 14-летней давности. На них юная 21-летняя девушка шагает по подиуму в начале своей карьеры. Бизнесвумен за более чем 10-летний опыт в fashion-индустрии приобрела невероятную популярность. Блондинка стала не только главной it-girl, но и запустила косметический бренд и в коллаборации с итальянским брендом Gia создает обувные коллекции.

За инстаграм-страницей Рози следит огромная армия поклонников со всего мира. Знаменитость любит наряды в классическом стиле и нежный макияж, поэтому есть вдохновением для тысячи девушек.

Армия поклонниц и поклонников Розе сразу положительно отозвалась на архивные фотографии модели. Многие подписчики подписали кадр словами маленькая Рози (Baby Rosie). Фанаты манекенщицы пишут, что инфлюэнсерша чрезвычайно красива и выглядит сейчас так же потрясающе, как и 14 лет назад.



Рози Гантингтон-Вайтли в 2008 году / Фото с инстаграмма модели



Рози Гантингтон-Вайтли в 2008 году / Фото с инстаграмма модели

Напомним, 2 февраля Рози Гантингтон-Уайтли во второй раз стала мамой. Знаменитость родила дочь, которую назвали Изабеллой. Рози и Джейсон Стейтем воспитывают сына Джека Оскара Стейтема, появившегося на свет в июле 2017 года.

Британская модель не осталась остроней войны в Украине, поэтому в первые дни марта выразила свое соболезнование матерям , которые ночуют с детьми в бомбоубежищах.

В инстаграмм-профиле с почти 15-миллионной аудиторией супермодель написала, что в отчаянии из-за войны в Украине. Она, как молодая мама, больше всего сочувствует детям, которые должны отсиживаться в бомбоубежищах.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормлю своего новорожденного ребенка, я думаю об украинских матерях и семьях, которые с младенцами прячутся ночью в бомбоубежищах… В эти моменты не знаешь, что написать или сказать, но мое сердце и мысли с народом Украины,

– написала Розе Гантингтон-Уайтли.

Она добавила, что поддерживает Украину не только словами, но и финансово. Модель пожертвовала средства в Unicef Ukraine.