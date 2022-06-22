Розі Гантінгтон-Вайтлі – знаменита британська супермодель, відомий "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret. Дружина актора Джейсона Стейтема та матір двох дітей вкрай рідко ділиться цінними сімейними світлинами чи своїми архівними кадрами, втім цього разу інфлюенсерка потішила фанатів ексклюзивною світлиною.

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Розі опублікувала дві фотографії 14-річної давності. На них юна 21-річна дівчина крокує подіумом на початку своєї кар’єри. Бізнесвумен за понад 10-річний досвід у fashion-індустрії здобула неймовірну популярність. Білявка стала не лише головною it-girl, але й запустила косметичний бренд та в колаборації з італійським брендом Gia створює взуттєві колекції.

За інстаграм-сторінкою Розі стежить величезна армія прихильників зі всього світу. Знаменитість любить вбрання у класичному стилі та ніжний макіяж, тож є натхненням для тисячі дівчат.

Армія прихильниць та прихильників Розі одразу позитивно відгукнулась на архівні світлини моделі. Чимало підписників підписали кадр словами маленька Розі (Baby Rosie). Фанати манекенниці пишуть, що інфлюенсерка надзвичайно красива і виглядає зараз так само приголомшливо, як і 14 років тому.



Розі Гантінгтон-Вайтлі у 2008 році / Фото з інстаграму моделі



Розі Гантінгтон-Вайтлі у 2008 році / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, 2 лютого Розі Гантінгтон-Вайтлі вдруге стала мамою. Знаменитість народила донечку, яку назвали Ізабеллою. Розі та Джейсон Стейтем виховують сина Джека Оскара Стейтема, який з'явився на світ у липні 2017 році.

Британська модель не залишилася остронь війни в Україні, тож у перші дні березня висловила своє співчуття матерям, які ночують з дітьми у бомбосховищах.

В інстаграм-профілі з майже 15-мільйонною аудиторією супермодель написала, що в розпачі через війну в Україні. Вона, як молода мама, найбільше співчуває дітям, що мусять відсиджуватися у бомбосховищах.

Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці, годую свою новонароджену дитину, я думаю про українських матерів і сім'ї, які з немовлятами ховаються вночі в бомбосховищах… У ці моменти не знаєш, що написати чи сказати, але моє серце і думки з народом України,

– написала Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Вона додала, що підтримує Україну не тільки словами, а й фінансово. Модель пожертувала кошти в Unicef Ukraine.