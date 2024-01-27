Супермодель Рози Гантингтон-Уайтли показала, как носить трендовый широкий блейзер

Звезда соцсетей надела наряды с объемным верхом на выставку современного искусства в Париже. Это новый выход модели после того, как она сияла на Неделе моды.

Британская модель Рози Гантингтон-Уайтли посетила Gagosian– галерею, специализирующийся на современном искусстве. Заведение имеет 19 выставочных пространств по всему миру, а Рози побывала в парижском филиале. Экскурсию для нее проводил писатель и телеведущий, работающий в индустрии моды, старший сотрудник Gagosian Дерек Бласберг.

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Образ Рози Гантингтон-Уайтли

На супермодели был белый блэйзер от Saint Laurent, изготовленый вручную из шерсти. Изделие имеет классический прямой крой с зубчатыми лацканами. Известный бренд советует совмещать этот наряд с миди-юбкой, однако Гантингтон-Уайтли избрала к нему черные леггинсы и туфли-лодочки на каблуке. Под блейзер она нарядила черный гольф. Относительно аксессуаров, то в образ вписались массивные серебряные серьги.

В целом гардероб Рози Гантингтон-Уайтли состоит из нарядов в минималистическом стиле. Обычно она выбирает классическую цветовую гамму, легкую для сочетания, и которая является удачной инвестицией на несколько лет. Звезда не любит сезонных микротрендов, вместо этого выбирает качественную базу.

На сайте пиджак стоит 3, 410 фунтов стерлингов. А это немного больше, чем 164 тысячи гривен.

Что советуют стилисты

Можете комбинировать оверсайз-блейзеры с нежными длинными платьями и мини-юбками в тон. Они также будут стильно смотреться в тотал-луках с широкими брюками и пальто. Экспериментируйте с ремнями, платками поверх блейзера и акцентными сумочками.

Стильные выходы Рози Гантингтон-Уайтли