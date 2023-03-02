Рози Гантингтон-Уайтли показала изысканный аутфит в кожанке и платье: эффектное фото

Супермодель Рози Гантингтон-Уайтли любит делиться с поклонниками стильными образами. Блондинка имеет прекрасный вкус в одежде, поэтому вдохновляет своими аутфитами тысячи девушек, которые обожают наблюдать ее образы. Недавно знаменитость примеряла роскошный аутфит из платья и куртки бордового цвета.

Рози Гантингтон-Уайтли приехала на Неделю моды в Париж и продемонстрировала поразительный выход. Инфлюэнсер решила погрузиться в стиль моды, поэтому подготовила эффектный образ.

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Знаменитость прославилась на весь мир тем, что покоряла модные подиумы. Сейчас блондинка больше внимания уделяет коллаборациям с модными брендами, бьюти-бизнесу и воспитанию детей.

Британская модница обожает классические цвета и постоянно создает образы из базовых оттенков. Рози обожает черный, белый, серый, коричневый и другие беглые цвета, относящиеся к классике. Их легко сочетать между собой и можно создать элегантный образ.

Так, на показ осенне-зимней коллекции Saint Laurent, который прошел в Париже, Рози Гантингтон-Уайтли пришла в коричневом платье длины макси из полупрозрачного материала. Из-под платья виднелось белье и поразительное декольте блондинки, которое она прикрыла объемной кожаной курткой.

Эта верхняя одежда Рози выбрала из весенней коллекции Saint Laurent. К образу британка подобрала коричневые босоножки с острым носком, распустила волосы и довершила звук золотистыми серьгами.



Эффектный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с Instagram