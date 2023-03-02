Розі Гантінгтон-Вайтлі приїхала на Тиждень моди в Париж та продемонструвала вражаючий вихід. Інфлюенсерка вирішила зануритися у стиль моди, тож підготувала ефектний образ.

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Знаменитість прославилася на увесь світ тим, що підкорювала модні подіуми. Зараз білявка більше уваги приділяє колабораціям з модними брендами, б’юті-бізнесу та вихованню дітей.

Британська модниця обожнює класичні кольори, тож постійно створює образи з базових відтінків. Розі обожнює чорний, білий, сірий, коричневий та інші побіжні кольори, які належать до класики. Їх легко поєднувати між собою та можна завжди створити елегантний образ.

Так, на показ осінньо-зимової колекції Saint Laurent, який пройшов у Парижі, Розі Гантінгтон-Вайтлі прийшла у коричневій сукні довжини максі з напівпрозорого матеріалу. З-під сукні виднілася білизна та вражаюче декольте білявки, яке вона прикрила об’ємною шкіряною курткою.

Цей верхній одяг Розі обрала з весняної колекції Saint Laurent. До образу британка підібрала коричневі босоніжки з гострим носком, розпустила волосся та довершила look золотистими сережками.



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Instagram