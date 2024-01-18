Королева стиля: Рози Гантингтон-Уайтли надела шубу длины макси

Рози Гантинтон-Уайтли порадовала поклонников новым образом. Блондинка показала из чего состоит ее зимний аутфит.

Популярная модель, инфлюэнсер и бизнес-вумен является известной иконой стиля. Ее образами вдохновляются более 19 миллионов поклонников со всего мира. Рози уже вернулась в Лондон с отдыха и показала свой модный зимний выход.

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В очередной раз Рози Гантингтон-Вайтли выбрала для себя look, от которого невозможно оторвать взгляд. Своим новым образом 36-летняя знаменитость произвела фурор у подписчиков.

Образ Рози Гантингтон-Уайтли

Красавица надела черный лонгслив, дополненный кожаной черной юбкой, вытесненной под кожу рептилии. Такой смелый образ Рози дополнила длинными сапогами-чулками из мягкой кожи с квадратным носком на каблуке.

Модель любит делать ставку в своих аутфитах на игру пропорций и силуэтов и скомбинировала обжатые сапоги и фактурную юбку с объемными браслетами в оттенке металлик.

Как обычно, фото инфлюэнсерши не обошлись без зеркала. В нем знаменитость показала, как выглядит ее совершенный образ. Блондинка надела сверху длинную черную шубу и дополнила образ небольшой черной сумкой и очками с прозрачной оправой.

Монохромные образы сейчас в тренде, поэтому Рози правильно расставила стилистические акценты и получила современный и интересный образ.

Создавая собственный образ, советуем также обращать внимание на детали, как этому учит нас британка. Именно украшения создают подобающий вид вашему образу.



Стильный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с инстаграмма модели



Стильный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с инстаграмма модели