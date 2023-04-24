Певица ROXOLANA снялась в рекламе для бренда Marc O'Polo: стильные фото

Украинская певица ROXOLANA снялась в новой рекламной кампании скандинавского бренда Marc O'Polo Denim. Она примеряла джинсовые наряды из коллекции и снялась в стильной фотосессии.

Львовянка ROXOLANA стала лицом новой кампании Marc O'Polo Denim. Скандинавский бренд представлен в Украине fashion-ритейлером INTERTOP Ukraine.

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Новая коллекция Off The Court сочетает в себе стрит-стайл с элементами спортивной одежды. Наряд навеян атмосферой 90-х годов. Главные месседжи коллекции – энергия, молодость и желание двигаться вперед. Компейн буквально переносит в мир спорта и тенниса на улицы большого города.

25-летняя певица ROXOLANA стала олицетворением основных ценностей бренда и, в частности, коллекции. Новый трек певицы "Сумую циклически" стал саундтреком к новой рекламной кампании бренда.

Вся одежда Off The Court изготовлена из экологичных материалов: органического хлопка и переработанного денима. Актуальные цвета и фасоны, органические материалы и спортивные детали делают коллекцию идеальной составляющей активной жизни в городе.

Певица примерила стильный джинсовый костюм в синие и голубые денимовые квадратики, трендовый розовый бомбер с юбкой белого цвета, а также позировала в широких джинсах и изумрудном бомбере.



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