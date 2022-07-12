ROXOLANA и бренд MustHave выпустили стильную коллекцию футболок: часть средств пойдет на ВСУ

Недавно артистка ROXOLANA выпустила вдохновляющий клип "Тримайся", и после этого решила запустить благотворительный дроп с таким же названием. В миниколлекцию вошли три модели футболок, изготовленных украинским брендом одежды MustHave.

ROXOLANA поделилась, что создала коллекцию специально в свой благотворительный тур, в который певица отправилась 6 июля. В течение двух недель артистка выступит в 11-ти городах Украины. 100% прибыли от тура будет передано на нужды Вооруженных сил Украины. А вот по футболкам, то на украинское войско будет перечислено 30% от продажи. Цена одной вещи составляет 799 гривен.

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С 8 июля коллекция MustHave X ROXOLANA будет представлена в магазинах MustHave в Киеве и Львове и интернет-магазине . Посетители тура также эксклюзивно смогут приобрести футболки во время концертов в Ивано-Франковске, Мукачево, Тернополе, Львове, Ровно, Стрые, Трускавце, Староконстантинове, Хмельницком, Виннице и Житомире.

На каждой из стильных футболок есть принт в виде фразы из песни "Тримайся", которую ROXOLANA выпустила в начале лета. Футболки имеют три цвета: черного, пастельно розового и салатового, а также формата "унисекс", то есть подойдут как женщинам, так и мужчинам.

Когда я писала песню "Тримайся", мне хотелось морально поддержать всех украинцев – и тех, кто защищает нашу страну на фронте, и тех, кто делает все возможное в тылу, и людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома. Я счастлива, что месседж из песни о взаимоподдержке и единении получил новое воплощение в яркой коллекции замечательного украинского бренда. Даря такую футболку, вы можете даже без слов выразить поддержку родному человеку и одновременно помочь нашим военным. Носите украинское, слушайте украинское, вместе мы обязательно победим!

– подчеркивает автор композиции.



Благотворительный дроп MustHave X ROXOLANA / Фото прессслужбы

Соучредители бренда MustHave Анна Бец и Анастасия Дзюба добавили, что с начала полномасштабной войны адаптировали работу своего производства под отшивку военной амуниции для ВСУ. Но они продолжают создавать новые коллекции, поэтому коллаборация из ROXOLANA для них действительно особенная.

"Это о том, что сейчас очень важно для каждого – держаться ради себя, любимых и победы Украины. Она является символом единения украинцев в тылу и на фронте и мы знаем, насколько необходимо слышать теплое "держись". Верим, что общий дроп MustHave и ROXOLANA будет напоминать о внутренней силе и устойчивости, присущей нашей смелой нации", – комментируют представительницы бренда.



Цена футболки – почти 800 гривен / Фото прессслужбы



30% по продаже пойдут на нужды ВСУ / Фото прессслужбы