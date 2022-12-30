Украинцы – несгибаемый народ. Мы уже успели приспособиться к отключениям света, а праздничное настроение появляется даже при свечах. Среди темноты мы находим свет и продолжаем жить несмотря ни на что.

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И хотя в этом году Новый год для каждого из нас будет уже не таким, как раньше, мы все равно не теряем веры в победу и знаем, что уже в 2023 году сможем обнять всех родных, которые борются за нашу свободу на фронте.

Если вам хочется добавить к Новому году хоть чуть-чуть праздничного настроения, советуем присмотреться к модным платьям инфлюэнсеров, которые вам точно понравятся.

Платье-подарок

Платья с бантами стали популярны последние несколько месяцев назад. Очень особенно такое платье будет выглядеть, если вы наденете его на празднование Нового года. Довершайте образ туфлями на каблуке, и будете выглядеть непревзойденно.

Платья цвета яблок

По фэн-шую зеленый цвет будет одним из самых счастливых в 2023 году, поскольку он символизирует новые начинания и изобилие. Смело выбирайте платье в таком цвете для новогоднего празднования.

Черный блеск

Если вы в последнее время увлеклись эстетикой Вездей Аддамс, то выбирайте черные платья, всегда подходящие под любые события. Цвет Водяного Кролика черный, поэтому ваш наряд будет уместен.

Перья

Тренд на перья всегда возвращается перед новогодними праздниками. Самыми актуальными моделями считаются короткие и длинные платья с перьями.