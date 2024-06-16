С чем носить кожаную юбку летом: модный образ показывает Роми Стрейд

Роми Стрейд является известной нидерландской моделью. Сейчас блондинка посвящает время материнству, впрочем, не забывает демонстрировать красивые образы. Недавно она показала, с чем стоит носить кожаную юбку.

Модель умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках и светских событиях, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в трендах и демонстрирует это на новых снимках.

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Знаменитость опубликовала в своем инстаграме сдержанный и лаконичный образ. Она предстала в монохромном аутфите, который легко повторить.

Образ Роми Стрейд

Красавица решила показать на своем примере, как стильно совместить летом кожаную юбку. Манекенщица надела изделие в длине мини и дополнила черной футболкой без рукавов с массивными плечиками.

Казалось бы, эта вещь уже давно вышла из моды, впрочем Роми демонстрирует, что такая футболка еще имеет шанс на внедрение в летние образы. Свой красивый аутфит модель довершила черной повязкой на голове.

Этот аксессуар добавляет образам совершенства и определенного шарма. Простой и базовый образ Роми Стрейд дополнила золотыми аксессуарами – серьгами и часами.

Повторяя аутфит за моделью, вы можете прибегнуть к аналогичной стилизации, или добавить белого цвета на верх. Ахроматические цвета всегда будут в моде, а черно-белое сочетание – это классика, которую обожают все знаменитости и модницы.