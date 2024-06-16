Модель вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках та світських подіях, але й у повсякденному житті. Модель добре розуміється на трендах та демонструє це на нових знімках.

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Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі стриманий та лаконічний образ. Вона постала в монохромному аутфіті, який легко повторити.

Образ Ромі Стрейд

Красуня вирішила показати на своєму прикладі, як стильно поєднати влітку шкіряну спідницю. Манекенниця одягнула виріб в довжині міні та доповнила чорною футболкою без рукавів з масивними плечиками.

Здавалося б, ця річ вже давно вийшла з моди, втім Ромі демонструє, що така футболка ще має шанс на впровадження в літні образи. Свій красивий аутфіт модель довершила чорною пов’язкою на голові.

Цей аксесуар додає образам довершеності та певного шарму. Простий та базовий образ Ромі Стрейд доповнила золотими аксесуарами – сережками та годинником.

Повторяючи аутфіт за моделлю, ви можете вдатися до аналогічної стилізації, або ж додати білого кольору на верх. Ахроматичні кольори завжди будуть в моді, а чорно-біле поєднання – це класика, яку обожнюють всі знаменитості та модниці.