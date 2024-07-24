Рианна удивила эффектным образом с baggy джинсами: как носить эти трендовые брюки

Мешковатые джинсы стали очень популярными среди модниц. Особенно они удобны в весенне-летний жаркий сезон. Рианна примерила baggy джинсы и поразила интересным сочетанием.

Певица Рианна вышла в свет в необычном образе в уличном стиле. Изюминкой этого аутфита были baggy джинсы. Fashion 24 расскажет подробнее об образе артистки и как можно стилизовать мешковатые брюки.

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Рианна вышла на улицы Нью-Йорка в супердлинных мешковатых и рваных джинсах, которые тянулись по тротуару. Она соединила их с бельем от своего бренда Savage x Fenty и полупрозрачным бюстгальтером, который надела как топ. Сверху Рианна надела темную рубашку на пуговицах.

Мешковатые джинсы пополнили гардеробы многих street-style инфлюенсеров. Они свободно сидят на фигуре и часто значительно комфортнее, чем другие виды джинсов. Вот несколько вариантов, как их можно стилизовать.