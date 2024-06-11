Рианна совершила светский выход без парика: впечатляющий образ в кожаном платье

Певица Рианна впервые за долгое время продемонстрировала свой настоящий вид без различных париков. На ланч Fenty Hair исполнительница пришла в эффектном образе с короткими волосами.

Все мы привыкли видеть Рианну с длинными волосами разных цветов, пишет Fashion 24. На самом деле, певица имеет короткие волосы и решила продемонстрировать это всем на ланче, который стал празднованием новой линейки ухода за волосами Fenty Hair в Лос-Анджелесе.

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36-летняя удивила фанатов таким редким выходом. Появиться без парика Рианна решила после того, как расширила свою бизнес-империю благодаря Fenty Hair. Именно поэтому певица решила предстать перед всеми с собственными волосами и показать, что имеет короткую стрижку и кудрявый блонд.

Рианна осуществила светский выход

Культовая исполнительница появилась в Лос-Анджелесе в эпатажном образе. Она примерила красное платье на бретелях длины макси, которое имело глубокий разрез декольте. Аутфит певицы дополнил сверху кожаный бомбер оверсайз с габаритными и объемными рукавами.

На низ певица надела красные лакированные туфли и довершила свой аутфит безупречным драгоценным чокером на шее и цепочкой с красным кулоном. Визажисты создали для исполнительницы нежный макияж с акцентом на коричневых губах с блеском.



Рианна показала стильный look / Фото Getty Images

На публике Рианна улыбалась и демонстрировала всем свое новое амплуа, которое поддержали многие поклонники и фанаты.

Добавим, что певица в течение 8 лет не давала ни одного концерта. Исключением стала предсвадебная вечеринка сына самого богатого человека Индии. За 6 миллионов долларов Рианна исполняла свои лучшие хиты.