С чем носить прозрачные платья в этом сезоне: эксперты назвали лучшие сочетания

Прозрачные платья вошли в моду несколько лет назад и уверенно не сдают своих позиций. Они снова будут актуальными в этом сезоне, но дизайнеры уже в этот раз добавили формы и объемы.

Знаменитости уже не первый год обожают прозрачные платья настолько, что это сделало их альтернативой маленькому черному платью. С приближением настоящего тепла, рекомендуем вам добавить такое платье в свой гардероб и вы точно не прогадаете.

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Новые интерпретации платьев довольно стильные и эстетичные. Модные эксперты собрали 3 образа с платьями, с помощью которых вы можете создать неординарные выходы.

Прозрачное платье + лодочки

Бренд Prada продемонстрировал на показе несколько моделей платьев в стиле 1960-х годов, которые были дополнены вуалями с добавлением элегантных туфель-лодочек.



Стильные образы с прозрачными платьями / Фото Vogue

Прозрачное платье + босоножки

Платья из прозрачного материала бренды решили дополнить шелковыми бантами, кружевом, прозрачными материалами и представить их в пастельных цветах. Дополняйте такие платья босоножками или сандалиями.



Стильные образы с прозрачными платьями / Фото Vogue

Прозрачное платье + заметное белье

Такое сексуальное платье – отличный вариант для мероприятий выходного дня. На подиуме шоу Givenchy модель продемонстрировала платье из фатина с эффектным комплектом белья. Такое однотонное сочетание создает изысканный образ.



Стильные образы с прозрачными платьями / Фото Vogue

Не бойтесь добавлять такие платья в свой гардероб. Если их правильно одеть, то они совсем не будут выглядеть вульгарно, и, наоборот, только подчеркнут ваш образ и сделают его элегантным и стильным.