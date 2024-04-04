Знаменитості вже не перший рік обожнюють прозорі плаття настільки, що це зробило їх альтернативою маленькій чорній сукні. З наближенням справжнього тепла, рекомендуємо вам додати таку сукню у свій гардероб і ви точно не прогадаєте.

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Нові інтерпретації суконь доволі стильні й естетичні. Модні експерти зібрали 3 образи з платтями, за допомогою яких ви можете створити неординарні виходи.

Прозора сукня + човники

Бренд Prada продемонстрував на показі кілька моделей суконь у стилі 1960-х років, які були доповнені вуалями з додаванням елегантних туфель-човників.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Прозора сукня + босоніжки

Сукні з прозорого матеріалу бренди вирішили доповнити шовковими бантами, мереживом, прозорими матеріалами та представити їх у пастельних кольорах. Доповнюйте такі плаття босоніжками чи сандалями.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Прозора сукня + помітна білизна

Така сексуальна сукня – чудовий варіант для заходів вихідного дня. На подіумі шоу Givenchy модель продемонструвала сукню з фатину з ефектним комплектом білизни. Таке однотонне поєднання створює вишуканий образ.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Не бійтеся додавати такі сукні у свій гардероб. Якщо їх правильно одягнути, то вони зовсім не будуть виглядати вульгарно, та, навпаки, лише підкреслять ваш образ та зроблять його елегантним та стильним.