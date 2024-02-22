Человеческое тело чрезвычайно хрупкое․ Красота несокрушимых героев в фото и проблема безбарьерности

"Человеческое тело чрезвычайно хрупкое и ломкое", – говорит львовская фотограф Марта Сырко. Более года назад Марта начала работу над проектом "Скульптурный", героями которого являются украинские защитники с различными видами ранений. С помощью фотографий мастерица показывает, насколько большую цену наши военные платят в борьбе за мирное небо над свободной Украиной.

"Человеческое тело чрезвычайно хрупкое и ломкое", – говорит львовская фотограф Марта Сырко. Более года назад Марта начала работу над проектом "Скульптурный", героями которого являются украинские защитники с различными видами ранений. С помощью фотографий мастерица показывает, насколько большую цену наши военные платят в борьбе за мирное небо над свободной Украиной.

Возвращаясь с фронта, наши "неопалимые" герои проходят длительную реабилитацию: как физическую, так и психологическую. Каждому из них нужно время, чтобы принять то, что произошло. Жизнь уже не будет такой, как была когда-то, но она не заканчивается. Это на своем примере показывают герои фотосессий Марты. Они не только вызывают восхищение у миллионов украинцев, но и вдохновляют собратьев, которые возвращаются домой с подобными травмами.

Это важно Железных людей невозможно скрыть․ Как война меняет fashion-мир и восприятие красоты

Как через фотографию показать красоту современных героев? В чем заключается важность таких проектов, как "Скульптурный"? Как фотосессии влияют на реабилитацию военных? Что означает слово "красота" для наших защитников? Ответы на эти вопросы в рамках проекта "Красота в несокрушимости" дали фотограф Марта Сырко, протезированный военный Александр Терен и ветеран российско-украинской войны Дмитрий.

Мы очень хрупкие, – Марта Сырко о месседжах "Скульптурного" и "неопалимых" героях

Фотограф Марта Сырко еще до войны интересовалась телесностью, восприятием тела. В частности, это было из-за ее борьбы с собственными комплексами. Тогда девушка акцентировала на женственности, стереотипах в отношении женщин. Однако после начала полномасштабной войны восприятие красоты в обществе начало меняться. На улицах городов мы видим все больше раненых защитников, и очень важно помочь им принять новых себя, правильно реагировать и показать, что каждый из них вызывает восхищение. Глядя на современных героев, мы понимаем, какую цену приходится платить за жизнь в свободной Украине.

Человеческое тело чрезвычайно хрупкое и ломкое. Небольшой осколок может нанести смертельный удар. Все мы очень хрупкие. Опасность всегда есть вокруг и это надо осознавать,

– объясняет Марта месседж "Скульптурного".

Не каждый человек может решиться обнажиться перед камерой. Показать себя таким, каким есть на самом деле. Марта отмечает, что в таких съемках очень важно доверие героя к фотографу. И большую роль играет коммуникация.

"Я стараюсь максимально подробно рассказать, как будет происходить фотосессия. Подчеркиваю, что герой в любой момент, если что-то не нравится или возникает определенный дискомфорт, может покинуть съемку, и мы ничего не будем публиковать. Я стараюсь максимально раскрыть человека, проявить эмпатию. Не могу почувствовать то, что чувствует мой герой, но стараюсь понять и сопереживать", – высказалась Марта относительно подготовки к съемкам.

Если фотограф хочет акцентировать на эмоциях человека, которого снимает, он должен действительно его чувствовать. Эмпатия имеет большое значение в постановке фотографии, поскольку от этого зависят эмоции, которые будут царить между зрителем и фотографией. Во время войны этот вопрос максимально острый.

Сложность и специфика ранений очень разные. Меня это изрядно пугает и удивляет. Я общаюсь с героями, слушаю их истории и еще больше погружаюсь в нашу реальность. Не могу понять людей, которые пытаются изолироваться от войны. Война есть везде. Война вокруг нас,

– подчеркнула Марта.

Один из героев "Скульптурного" – Дмитрий на войне получил 70% ожогов тела. Он выжил и продолжает лечиться, проходит длительную реабилитацию.

Защитник высказался о важности популяризации подобных проектов: "Марта видит травмы совсем по-другому. Ее фотографиями можно всколыхнуть гламурное сообщество и напомнить, что время от времени нужно снимать розовые очки".

Военные, которые соглашаются на фотосъемки, понимают, что будет популяризация их истории. Некоторые герои проекта Марты самостоятельно собирают средства на протезы, нуждаются в продолжении реабилитации, поэтому им эта огласка даже нужна.

Я стараюсь как-то популяризировать их историю, найти людей, которые могут помочь,

– добавила Сырко.

Не стоит стесняться своего нового тела, – Александр и Дмитрий о ценности "Скульптурного" и принятии себя

Первым героем проекта "Скульптурный" был протезированный военный Александр Терен. Он воевал на Изюмском направлении, где в августе прошлого года получил ранение, из-за которого остался без нижних конечностей. Однако это не остановило его. По возвращению в гражданскую жизнь Александр направляет свою деятельность на благо страны. Он не знал, каким будет результат работы с Мартой, однако согласился на коллаборацию. И этим показал одну из своих целей сейчас – преодоление внутренних и внешних барьеров.

Я понимаю всю ответственность перед собратьями, которые, к сожалению, тоже получают ранения. Хочу, чтобы они понимали, что жизнь продолжается. Не стоит стесняться своего нового тела, каким оно теперь есть. И им можно даже восхищаться. В частности, благодаря проектам, которые делает Марта,

– поделился Александр.



Александр Терен в проекте "Скульптурный" / Фото из инстаграма Марты Сырко

Лично для Александра самое трудное в фотосессиях – понравиться себе на снимках. Защитник подчеркивает, что это удается благодаря профессионализму фотографов. Других трудностей обычно не возникает. В частности, с Мартой Сырко работалось достаточно легко.

"Она открытый, приятный человек, который, несмотря на свою значимость в современном искусстве, достаточно просто общается с людьми и не показывает какого-то превосходства", – высказался защитник.

Марта очень осторожный и тактильный человек, с ней приятно общаться и работать. Поэтому и во время съемки проблем не возникало. Главное – правильно начать, поскольку мне трудно открываться новым людям. Самым сложным является начало,

– добавил Дмитрий.



Защитник Дмитрий в проекте "Скульптурный" / Фото из инстаграма Марты Сырко

Такие фотопроекты положительно влияют на психологическую реабилитацию бойцов, восприятие себя в социуме, восприятие социумом человека с инвалидностью.

Потому что ты стираешь все рамки, которые ставил перед собой или которые ставил социум для тебя. Ты открываешься прежде всего перед собой, перед людьми и это, конечно, помогает воспринимать себя по-новому. Воспринимать себя таким, как ты есть, и понимать, что от этого отношение людей не станет хуже,

– отметил Александр Терен.

Не все ранения являются видимыми, – проблема инклюзивности и построения безбарьерного пространства в Украине

Марта Сырко отмечает, что самая большая сложность таких съемок – правильно логистически объединить все процессы и снять тот кадр, который нужен.

Поэтому я подчеркиваю инклюзивность. Сейчас мы должны думать о людях, которые нуждаются в комфорте в передвижении,

– подчеркнула фотограф.



Защитник Дмитрий в проекте "Скульптурный" / Фото из инстаграма Марты Сырко

"Общество должно понимать, что даже в обыденных вещах надо думать о комфорте других. При парковке автомобиля, строительстве, установлении тротуаров и тому подобное. По моему мнению, именно творчеством, выставками, разговорами в медиа, нам удастся достичь желаемого результата. О безбарьерности надо говорить из каждого окна. И тогда она станет абсолютной нормой для всех. Тогда у нас будет здоровое общество, где люди заботятся друг о друге", – подытожила Марта.

Над инклюзивностью и безбарьерностью работает сейчас и Александр Терен. Защитник использует свою медийность для того, чтобы донести до общества соответствующие месседжи.

Не все ранения являются видимыми и приводят к внешним изменениям. Есть люди с нарушением зрения, слуха, об этом тоже надо говорить. Люди должны понимать, что проблема есть. И не надо прятать взгляды, надо помогать и развивать вокруг себя пространство так, чтобы все члены социума могли свободно пользоваться им, обслуживать себя сами,

– акцентировал Терен.

Вместе с командой Александр создал развлекательно-инклюзивное шоу "Отвал ног", в котором поднимают вопрос безбарьерности в Украине, в частности, вопрос барьеров в эмоциональном состоянии.

Александр и гости, сидя в колесных креслах, посещают наиболее известные туристические маршруты, достопримечательности, музеи. Шоу имеет комическую окраску, хотя и указывает на проблематику инклюзивности в нашей стране. Главная цель этого проекта – привлечь представителей бизнеса и государства к построению безбарьерной страны.

"Отвал ног": смотрите онлайн первый эпизод

Великая война показала, насколько едиными и сплоченными мы можем быть, решая общенациональные вопросы. Примерно четверть населения Украины является маломобильным, а после войны эта цифра будет еще больше. Однако наша страна далека от инклюзивности, и над этим надо активно работать.

"Люди с потерянными конечностями становятся лицами брендов, начинают рекламировать одежду, сотрудничают с различными компаниями. И это круто, потому что это наша реальность. Очень хорошо, что есть люди, которые могут популяризировать эту тему, рассказывать об инклюзивности. Люди с инвалидностью – это часть нашего общества. Они пережили огромные потери, но продолжают жить. Это очень важно", – подытожила Марта Сырко.

Их глаза рассказывают обо всем, – как через фотографию показать красоту наших героев

Военные после ранений продолжают радоваться жизни, являются источником вдохновения и мотивации для многих украинцев. Они поражают своей несокрушимостью, силой духа, способностью видеть красоту в самых простых вещах.

"Для меня красота – это совсем обыденные вещи, которые иногда люди не хотят замечать, потому что заняты чем-то другим. Вместо того, чтобы уметь разглядеть красоту в банальных ежедневных вещах, люди постоянно находятся в ее поисках. Красота – это утреннее солнце, это проснуться утром у себя в постели. Красота – это голубое небо, солнечный зайчик на столе, за которым я ем. Когда люди начнут замечать красоту в таких мелочах, надеюсь, мы станем немного добрее и это, наверное, ускорит нашу победу", – поделился своими мыслями Александр Терен.

Не буду объяснять за внешнюю красоту, здесь и так все понятно. И максимально приятно, когда человек хорош внутри. Чистота и честность – самое красивое, что есть в человеке,

– подчеркнул Дмитрий.

Восприятие обществом красоты значительно повлияло на сущность этого понятия и смыслы, заложенные в него. Красота сейчас совсем разная, в чем заключается ее значительное преимущество. А каждый наш защитник несет в себе ту красоту, которой теперь восхищается весь мир.

Красота наших защитников – это их действия, это их служба, то, что они делают. И за это им большая благодарность. Как показать? Просто показать их в работе. Все. Показать их глаза, потому что они рассказывают обо всем. Просто снять их портреты, не нужно ничего придумывать,

– подытожила Марта Сырко.



Защитник Дмитрий в проекте "Скульптурный" / Фото из инстаграма Марты Сырко

В современном мире понятие красоты постоянно меняется. Наши герои постоянно доказывают, что красивыми можно быть с ожогами на теле, большими шрамами, без конечностей. Каждое их появление в соцсетях или медиа напоминает обществу, какой ценой добывается наша независимость.

На фото мы видим тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу, за мир и спокойствие на украинских землях. Это современные герои, которые навсегда войдут в историю. А мы должны делать все для того, чтобы по возвращению в мирную жизнь для защитников не было никаких барьеров. И это наименьшее, чем можем отблагодарить.