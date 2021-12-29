Приталенный жакет, мини и комбинезон: главные тренды 2022 года

Осенью модные бренды представили свои коллекции на Неделях моды. Дизайнеры презентовали наряд, который будет в моде в весенне-летний период. Каким элементам гардероба пророчат успех в новом сезоне – читайте далее.

Дизайнеры продолжают продвигать тренды, которые нам уже давно известны. Теперь мода на определенные вещи не меняется кардинально с приходом нового сезона, бренды лишь предлагают определенное дополнение, которое имеет новый вид.

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К примеру, во время коллаборации Fendi & Versace, Ким Джонс и Донателла Версаче решили добавить к бейсболки платок, а Maison Margiela советует жакеты дополнять поясом.

Тренды 2022 года

Приталенный жакет

В новом сезоне в моду вернутся приталенные жакеты. Дополните тонким поясом костюмные изделия или жакеты, которые будете носить отдельно с джинсами или юбками.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Джинсы из нулевых

Бренды снова продолжают переосмысливать тренды нулевых и добавляют в коллекции джинсы на низкой посадке. Такие денимовые брюки весь год носила американская модель Белла Хадид.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Платок поверх бейсболки

К такому модному трюку еще в 2018 году пришла Рианна, а теперь этот тренд возродила в новой коллаборации Fendi & Versace Донателла Версаче. Такое непривычное сочетание имеет все шансы ворваться в инстаграмы инфлюэнсеров.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Прозрачные платья

Модные блогеры уже понемногу начали примерять на себе платья, в которых просвечивается белье. Немецкая фешиониста Леони Ганне несколько раз показывала роскошные платья с блестками из полупрозрачного материала. Бренды продолжают развивать этот тренд, представив платья еще откровеннее.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Супермини

Миучча Прада поет оды нулевым, делая культовые вещи еще короче. В коллекциях Blumarine и Miu Miu дизайнеры представили суперкороткие миниюбки.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Комбинезоны с разрезами

Откровенные комбинезоны – тренд весны. Модели разных цветов с многочисленными разрезами появились в коллекциях Saint Laurent, Stella McCartney и Rodarte.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Фиолетовый

Модным домам в последнее время очень нравится фиолетовый, поэтому они добавляют разнообразные оттенки в свои коллекции. В топе и юбке розово-сиреневого оттенка на подиуме Versace появилась Дуа Липа, а впоследствии тренд на этот цвет подхватили Atlein и Jonathan Simkhai.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Кожаный плащ

На Неделе моды дизайнеры вновь показали в своих коллекциях много изделий из кожи. Ведущие стилисты отмечают, что кожаный плащ станет it-вещью нового сезона.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Удлиненные шорты

В 2022 году нас ждет интересная интерпретация бермудов. Дизайнеры представили шорты, которые почти напоминают капри из нулевых.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk

Белье напоказ

Такой тренд подойдет лишь смелым девушкам. Chanel и Miu Miu продемонстрировали на показах трусы, выглядывающие из-под юбок и брюк.



Тренды 2022 года / Фото из Peopletalk