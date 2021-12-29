Дизайнери продовжують просувати тренди, які нам вже давно відомі. Тепер мода на певні речі не змінюється кардинально з приходом нового сезону, бренди лише пропонують певне доповнення, яке має новий вигляд.

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До прикладу, під час колаборації Fendi & Versace, Кім Джонс і Донателла Версаче вирішили додати до бейсболки хустину, а Maison Margiela радить жакети доповнювати поясом.

Тренди 2022 року

Приталений жакет

У новому сезоні в моду повернуться приталені жакети. Доповнюйте тонким поясом костюмні вироби чи жакети, які будете носити окремо з джинсами чи спідницями.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Джинси з нульових

Бренди знову продовжують переосмислювати тренди нульових та додають в колекції джинси на низькій посадці. Такі денімові штани увесь рік носила американська модель Белла Хадід.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Хустинка поверх бейсболки

До такого модного трюку ще у 2018 році прийшла Ріанна, а тепер цей тренд відродила в новій колаборації Fendi & Versace Донателла Версаче. Таке незвичне поєднання має всі шанси увірватися в інстаграми інфлюенсерів.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Прозорі сукні

Модні блогери вже помалу почали приміряти на собі сукні, в яких просвічується білизна. Німецька фешіоніста Леоні Ганне кілька разів показувала розкішні сукні з блискітками з напівпрозорого матеріалу. Бренди продовжують розвивати цей тренд, представивши сукні ще відвертішими.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Суперміні

Міучча Прада співає оди нульовим, роблячи культові речі ще коротшими. У колекціях Blumarine та Miu Miu дизайнери представили суперкороткі мініспідниці.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Комбінезони з розрізами

Відверті комбінезони – тренд весни. Моделі різних кольорів з численними розрізами з’явилися в колекціях Saint Laurent, Stella McCartney і Rodarte.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Фіолетовий

Модним будинкам останнім часом дуже подобається фіолетовий, тож вони додають різноманітні відтінки у свої колекції. У топі та спідниці рожево-бузкового відтінку на подіумі Versace з'явилася Дуа Липа, а згодом тренд на цей колір підхопили Atlein та Jonathan Simkhai.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Шкіряний плащ

На Тижні моди дизайнери знову показали у своїх колекціях багато виробів зі шкіри. Провідні стилісти зазначають, що шкіряний плащ стане it-річчю нового сезону.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Подовжені шорти

У 2022 році нас чекає цікава інтерпретація бермудів. Дизайнери представили шорти, які майже нагадують капрі з нульових.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk

Білизна напоказ

Такий тренд підійде лише сміливим дівчатам. Chanel та Miu Miu продемонстрували на показах труси, що виглядають з-під спідниць та штанів.



Тренди 2022 року / Фото з Peopletalk