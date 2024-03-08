Принцесса Анна повторила образ, в котором была почти 50 лет назад: фотосравнение

Принцесса Анна прилетела в Дубай и повторила образ 50-летней давности. Она надела платье, которое носила несколько десятков лет назад.

Дочь Елизаветы II и сестра короля Соединенного Королевства Чарльза III прибыла в Объединенные Арабские Эмираты как президент Миссии для моряков. На запланированное мероприятие она надела особое платье, которое надевала еще в 26 летнем возрасте.

Обратите внимание Королева Летиция сменила прическу и покорила образом в черном пальто: эффектный кадр

Образ принцессы Анны

73-летняя представительница британской королевской семьи надела голубое платье с плиссированной юбкой, воротником и пуговицами. Сверху она накинула блейзер того же цвета.

Волосы знаменитость уложила в фирменный пучок и дополнила образ сумкой кремового оттенка.

Оказывается, это платье принцесса Анна уже надевала в 1978 году во время государственного визита президента Ботсваны в Лондон. Фотографы зафиксировали ее с любимым пучком на волосах, минималистичными украшениями и черной сумкой с маленькими ручками.

В общем это голубое платье королевская особа надевает уже не впервые. Еще летом 2023 года она носила его с белым укороченным жакетом и большой голубой шляпой. Много лет принцесса Анна придерживается своего фирменного стиля и уже не впервые повторяет свои образы.

В прошлом году она надела желтый клетчатый пиджак в сочетании с синим платьем. Ранее она его надевала в 1980-х годах, когда посещала Советский союз. Можно отметить, что принцесса является непризнанной иконой стиля.

Она была первой королевской особой, которая надела мини-юбку, сочетала яркие принты и цвета и дополняла свои эффектные образы широкополой шляпой.