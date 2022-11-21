Моделью стала правнучка Марии Примаченко: украинский бренд представил одежду с работами художницы

Украинский бренд трикотажного наряда 91Lab (Rito Group) вместе с Фондом семьи Марии Примаченко решил создать капсульную коллекцию наряда, посвященного творчеству народной художницы.

Моделью новой капсульной коллекции стала правнучка Марии Примаченко – Анастасия. За одежду отвечала украинская дизайнер Елена Пикуль. Она использовала в коллекции известные произведения художницы "Зверь" и "Опудало".

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Наряды также украшают другие работы из семейного собрания, которые ранее не экспонировались. В новую коллекцию вошли вещи, подходящие для осенне-зимнего гардероба – тощие, пальто, жакет, джемпер, футболка, платье, юбка, балаклава, манишка, платок и носки.

Поклонники работ Марии Примаченко и бренда 91Lab (Rito Group) уже могут приобрести вещи на сайте. Известно, что определенный процент продажи этих вещей пойдет на строительство музейного комплекса Марии Примаченко в селе Болотня на Киевщине.

Проект артцентра в сентябре разработала дизайнер Виктория Якуша. Он включает в себя музей и артрезиденцию художницы. Выставочное пространство будет сделано в виде залов-ротонд, каждый из которых будет рассказывать об отдельном периоде жизни художницы.

Напомним, что весной картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветки выросли у четвертого энергоблока" продали на аукционе за 500 тысяч долларов. Этот аукцион провел благотворительный фонд Сергея Притулы для помощи Вооруженным Силам Украины.

Картина "Цветы выросли у четвертого блока" относится к серии работ, которую художница посвятила Чернобыльской трагедии. Она принадлежала семейной коллекции коллекционера Игоря Понамарчука и историка искусства Дарьи Добриян. Женщина отметила, что их семья никогда не продавала бы это произведение, если бы не война.

Аукцион поддержала и семья Примаченко, отказавшаяся от роялти по продаже полотна в пользу украинской армии.