С чем правильно носить джинсы клеш: 24 впечатляющих образа

Джинси клеш с 70-х не сдают своих позиций, поэтому сейчас так популярны, как и несколько десятков лет назад. Впрочем, не все девушки умеют их правильно носить. Как удачно стилизовать джинсы клеш – читайте дальше.

Джинсы клеш выглядят невероятно стильно, однако незнание правильного сочетания этих джинсов с другой одеждой или обувью может запросто испортить ваш образ, пишет 24 канал.

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Джинсы клеш не занимают первое место по популярности среди всего денима, однако их актуальность нельзя умалять. Джинсы клеш очень элегантные, эстетические и женственные.

Клеш обязательно носится с обувью на каблуке. Любые модели на низком ходу сведут на нет весь эффект. Если выбираете обувь на каблуке, то уместнее всего будет выбрать изделия с вытянутым носком.

Джинсы клеш – это очень своеобразная разновидность джинсов, поэтому в стилизации важно не перегнуть с некоторыми вещами. Они хорошо подходят к однотонным пальто, поэтому можете смело одевать джинсы под вашу утепленную верхнюю одежду.

Хорошо сочетаются джинсы с удлиненными оверсайзными рубашками, водолазками, лонгсливами и жакетами. Зимой надевайте сверху теплые свитера с горловиной или без, а также кардиганы и модные лонгсливы с воротничком.

Что касается верхней зимней одежды, джинсы клеш красиво смотрятся в паре с дубленкой и короткой шубой. Украинская стилистка собрала в своем инстаграмм-профиле лучшие образы с джинсами клеш, которыми вы можете вдохновиться.



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna



Стильные образы с джинсами клеш / Фото с Instagram stylist.inna